Saare Maakonna Keskraamatukogus avati pastakanäitus

"Ise arvan, et olen alles algaja koguja," kirjutas kollektsiooni omanik Elen Laine , kes loodab inimeste abiga saada oma kogusse 1000 pastakat. Elen alustas pastapliiatsite kogumist umbes 23 aastat tagasi ning tänaseks on neid ligikaudu 900 ringis, neist vanimad kirjavahendid umbes 50 aastat vanad. "Kui sul leidub kotis või kodus mõni üleliigne logoga pastapliiats, siis minu kogu võtab selle rõõmu ja tänuga vastu," kirjutas Elen Laine. Et pastakakoguja kollektsioonile hoogu anda, tegi ka Saare Maakonna Keskraamatukogu üleskutse, et inimesed tooksid oma üleliigsed logoga pastakad annetusena raamatukogusse. Paljud on seda võimalust juba ka kasutanud ning oma ripakile jäänud kirjutusvahendid raamatukogusse viinud.

Elen Laine kogus on aga just logodega pastapliiatsid: "Logo räägib loo ja annab pastakale ajalise mõõtme. Põnev on vaadata 20 aastat tagasi Põhja-Norra reisilt Nordkapist ostetud pastapliiatsit või meenutada erinevaid töökohti, kus mulle pastakas on kingitud." Elen ise leiab, et kõige toredamad pastakad tema kogus on erikujulised ja lisavidinatega kirjapulgad, mida on nii tuledega, riputusnööridega kui ka vedeliku sees liikuvate kujudega. Lisaks leiab eraldi riiulitelt näiteks Saaremaa asutuste ja ürituste, koolide, ettevõtete ja omavalitsuste logode märgistatud pastapliiatseid.



Pastakanäitus on Saare Maakonna Keskraamatukogu 2. korrusel suve lõpuni.