Salme kooli kõigile õpilastele viidi tunnistus koju

"Me oleme nii väike kool, et võime endale seda lubada," naeris kooli haridustehnoloog ja 1. klassi juhataja Mariliis Oder , kes enamjagu tunnistusi kodudesse laiali viiski. Ta alustas oma sõnul päeval kell kolm ja lõpetas kell üheksa õhtul. Ringi sisse mahtus ala Kuressaarest Sõrve otsani. Kaasa aitas ka Merle Sillavee, kes kattis Lümanda poole jääva osa.

Lisaks tunnistusele viidi lastele koju kooli poolt natuke nosimist ja kõikvõimalikud kiitus-, tänu- ja aukirjad kõigile, kes neid väärt. Õpilased pildistati ka koos nendega üles, et järgmisel päeval toimuval e-aktusel pilte kõigile näidata.

Aktuski oli suuresti läbi mõeldud ja ette valmistatud Mariliis Oderi poolt, kes distantsõppe läbiviimise eest pälvis palju tänusõnu nii lastevanematelt kui ka kolleegidelt. Kolleegid ei olnud kiitusega kitsid ja ütlesid, et Mariliis olla Salme kooli distantsõppes oma tegutsemisega päästnud.

Õpetaja Oder ise oli kiitust kuuldes üllatunud ja meelitatud. Tavaolukorras õpetajatele haridustehnoloogia-alaseid koolitusi tegev Oder tõi distantsõppe plussidena välja selle, et digiteemadesse hakati suhtuma tõsisemalt ja mõnegi õpetaja puhul oli areng hästi suur. Ta loodab oma sõnul, et see jätkub ka tuleval aastal.