Sõrve rahvas matkab ühest külast teise

Torgu teenuskeskuse juht Mari Kübarsepp ütles, et külade uudistamise idee on olnud ammu. “Käisime kord Mäebe küla kandis väikese seltskonnaga rattamatkal ning huvitav oli vaadata, kuidas naabrid elavad,” rääkis Kübarsepp.

“Igal kokkusaamisel arutasime, et teeks ja võiks, ning mina sain selle korraldamise endale ülesandeks, võtsin kohe mõttel sabast kinni ning mõtlesime, et kutsuks siis ennast ise külla.”

Kübarsepp lisas, et võttis ühendust Torgu Teataja toimetaja Jana Leiga, kes on ka Lindmetsa külavanem ja oli lahkesti nõus oma koduküla tutvustama. Kübarsepa sõnul läks matk korda ning kolm tundi olid sisustatud. Matkajad said ülevaate küla ajaloost, loodusmälestistest. Lugusid pajatas ka Lindmetsa külast pärit koduloolane Eldur Seegel.

Külamatkad on plaanis igal teisel pühapäeval. Järgmine matk on seega 28. juunil Kaavi ja Mässa külasse, 5. juulil on aga sihtpunkt Vintri. Mari Kübarsepa sõnul on Torgu kandis 12 küla, ent kange uudishimu on piiluda ka Salme kandi küladesse.