Taasavatud lendude täituvus suursaartele on kesine

Suursaarte lende teenindava Transaviabaltika esindaja Rene Must ütles, et täna kasutavad Kärdlasse ja Kuressaarde lendamise võimalust valdavalt Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud.

“Täna on lennureisidel valdavalt suursaartel elavad inimesed, nädalavahetustel lisanduvad suvekodude omanikud ja suvitajad. Võime öelda, et eelkõige saarlastele ja hiidlastele mõeldud riigipoolne dotatsioon võimalikult kiire transpordiühenduse kättesaadavuse tagamiseks täidab oma eesmärki,“ ütles Must.