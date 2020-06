Meeldib! See töö on nagu kärbseliimipaber – kui astud sinna sisse, siis mina ei tea veel ühtegi inimest, kes oleks kohutavalt tahtnud televisioonist ära minna. Selles on mingisugune võlu ja maagia. See liikuv pilt ja heli koos. Eelkõige see lugude jutustamine – mina räägin loo, mina leidsin teema ja seletan selle probleemi laiali. See ambitsioon on minus olnud väga tugev. Ja seda ma olen nüüd siis 20 ja rohkem aastat teinud.