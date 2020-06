Linlased: erihooldekodu Sirgele tänavale ei sobi!

AS Hoolekandeteenused on esitanud Saaremaa vallavalitsusele kaks projekteerimistingimuste väljastamise taotlust kruntidele Sirge 1 ja Lehe 1 Kuressaares, et ehitada ühele neist elamu 24-le erivajadusega inimesele. Eilsel avalikul arutelul Kuressaare kultuurikeskuses vastasid vallavalitsuse ja Hoolekandeteenuste esindajad kohale tulnud linnaelanike küsimustele ja jagasid selgitusi.

Ehkki linlasi esindas vaid kümmekond inimest plaanitava erihooldekodu naabrusest, paisus arutelu kohati väga emotsionaalseks.

"Kui ehitame maja ja paneme sinna sõdurid elama, kas nimetame seda kasarmuks või elamuks?" küsis Sirge tänava krundi naabruses elav Ants Raik. "Kui aga ehitame maja ja paneme sinna psüühiliselt haiged inimesed elama, kas nimetame seda elamuks?"

Linlased kardavad häirimist

Linlased pelgavad, et erihooldekodu kliendid võivad käituda kummaliselt ja ettearvamatult ning sellega kaaskodanikke häirida ja hirmutada.

"See on müüt, et psüühiliste erivajadustega inimesed kogukonda ei sobi," leidis AS Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd. "Oma teiste majade puhul meil ju probleeme pole."

"Sõmera küla elanikud on mulle rääkinud probleemidest, mida erivajadusega inimesed seal tekitanud on, samuti on mul endal ebameeldivaid kogemusi," rääkis Lillekülas elav Evelin (elanike täisnimed on toimetusele teada). "Olen kesklinnas näinud, kuidas erivajadusega inimene ajas püksid maha ja tegi oma häda. Samuti on tuldud mind tänaval puudutama ja raha küsitud. Kas sellist nii-öelda silmaringi rikastamist peaksime ka oma lastele soovima?"

AS Hoolekandeteenuste esindajad soovitasid säärastest juhtumitest teavitada erihooldekodu või politseid. "Väärtegu on väärtegu," tähendas Karl Mänd.

Mänd kinnitas, et Kuressaarde kolivad vaid need inimesed, kes ei ole teistele ohtlikud.

"Kes võtab sajaprotsendilise vastutuse, et nad ohutud on?" küsis Lillekülas elav Veiko. "Ka tavainimeste puhul ei saa selles ju sada protsenti kindel olla," vastas Hoolekandeteenuste avalike suhete juht Katrin Pärgmäe.

Üks elanike argumente, miks Sirge tänav erihooldekodu asukohaks ei kõlba, on tõik, et see jääb laste kooliteele.

"Minu lapsed peavad normaalseks, et ühiskonnas elavad ka teistsugused inimesed," vastas Karl Mänd. "See, kui lapsed neid kardavad, on vanematelt tulnud sisend."

Männi sõnul on AS Hoolekandeteenused erihoolekande klientidele ehitanud üle Eesti kokku kaheksa maja ning kaks neist asub koolide lähedal.

Kui linlased leidsid, et lapsed võivad hakata erivajadustega inimesi narrima ja kiusama, möönis Mänd, et seniste kogemuste põhjal on seda alguses tõesti ette tulnud, ent sellistel puhkudel on abi olnud selgitustööst.

Kaare tänaval elava Ülle hinnangul on Sirge tänava krundi oluline puudus suure tee lähedus, kus sageli liiguvad veoautod. Erihooldekodu kliendid võivad aga ootamatult sõiduteele auto ette astuda.

Ka leidsid linlased, et avalikud teenused, sealhulgas toidukauplused ja apteegid, jäävad Sirgest tänavast erihoolekande klientide jaoks liiga kaugele. "Selle puuduse korvab lähedal asub bussipeatus," ütles Karl Mänd.