Muhu seikluspark ootab ronima

Muhu seikluspargi perenaine Triin Vokk ütleb, et kuna tänavu pole seiklusparki suuri kooligruppe oodata, pole neil kohe välja pandud ka kogu personal – üks inimene on reservis. “Enamasti külastavad Muhu seiklusparki küll eesti keelt kõnelevad inimesed. Varem on käinud ka palju soomlasi, aga ka lätlasi ja hiinlasi,” räägib Triin Vokk.