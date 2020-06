Leisikad unistavad oma noortekast

Saaremaa maapiirkonna suurima põhikooli õpilastel on vähe võimalusi kokkutulemiseks ja oma vaba aja veetmiseks. Noorte murest on kinni haaranud MTÜ Leisi Noored, mis koosneb kolmest hakkajast naisest: Kadri Kanemägi on Leisi kooli inglise keele õpetaja, Jane Süld sama kooli huvijuht ja Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng ning Kerttu Seema kooli hoolekogu esimees.