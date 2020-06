KURIOOSUM ⟩ Varas näppas Ruhnu saarel näituselt maali ja asendas selle teisega

"Ei tea, kas see oli tähelepanu hajutamiseks või lihtsalt mingi nali. Mingeid vihjeid on laekunud, aga keegi pole otseselt tulnud ütlema, kes tegi ja miks tegi ning maal on endiselt kadunud," sõnas Triinu Lamp. "Muidu on Ruhnu nii turvaline koht, et jäta jalgratas või toa uks lukust lahti. Ei osanud arvata, et niisugune asi siin juhtuda võib," viitas ta kummalisele kunstivargusele. Samas on tema sõnul Ruhnu saarel praegusel ajal ka palju muud rahvast ning turiste on saarel palju.