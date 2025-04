“Meil on suur rõõm tõdeda, et “Lootuskiir” pälvis Kuldmuna 2025 loovusfestivalil Kuldmuna ambient-lahenduse kategoorias,” rõõmustas Kuressaare haigla toetusfondi tegevjuht Marite Vaga.​

”See tunnustus on meile suureks auks ning kinnitab, et meie pingutusi ja loovust on märgatud ja hinnatud.”​