Veebilurjused on üha nutikamad. “Küsisin, kas see on pettus. Ta vastas ülbelt, et ja-jah, on skämm!!

Naine üritas tehingut tagasi pöörata, kuid see ei õnnestunud. Seejärel ilmus sama tekst uuesti ekraanile, aga seepeale pani ta telefoni kinni. “Minu jaoks on see suur raha. Tegelikult ei tahaks ühte eurot ka ära anda!” oli Nadya nördinud.

Neljapäeval sai Nadya uue kõne, seekord Omnivast. Paluti rääkida vene keeles ja öeldi, et tema nimele on saabunud dokumendid. Paluti öelda oma isikukood. “Mina vastasin, et kui sa oled Omniva, siis peab sul minu isikukood olemas olema. Ja ta ütles minu isikukoodi. Saad sa aru!”

“Kas sa ei tunne mind ära?!”

Reedel helistati talle Leedu numbrilt ja naisehääl karjus telefonis vene keeles: “Ema, ema, aita mind!” “Esimese hooga mõtlesin, et mis on. Mu tütar on Tartus ja me räägime temaga vene keeles. Ma lausa kohkusin. Siis küsisin, et kes ta on. Vastuseks tuli, et kas sa ei tunne mind ära?! No kuule, tütar poleks ju mulle nii rääkinud. Panin kõne kinni,” rääkis Nadya.