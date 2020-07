TERVIS ⟩ Beebi ülekuumenemiseks pole palju aega vaja

Eestis on olnud juhtumeid, kus vanemad on palava ilmaga vankrile ette sättinud vihmakile, et vankrit pleekimise eest kaitsta, adumata, et selle tagajärjel tekib vankris saunaefekt. Kuigi vankri kinnikatmise taga on õilis soov last otsese päikesevalguse eest kaitsta, võib imik kaetud vankris väga kiirelt üle kuumeneda ning tagajärjed on fataalsed. Vankris tekib nn termoseefekt – õhu liikumine on seal häiritud ning beebi võib hingamise lõpetada. Samuti on last kaetud vankris keerulisem jälgida.