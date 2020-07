Kaarma kogu tahab ka pisemaid probleeme käsitleda

Esimesel koosolekul kogukonnakogu esimeheks valitud Boris Lehtjärv ütles, et Lääne-Saare kogukonnakogu lahutamine kolmeks väiksemaks – Kaarma, Kärla ja Lümanda kogukonnakoguks on igati mõistlik. Piirkonnad on lihtsalt nii erinevad ja oma asjade n-ö lauale toomine seetõttu keeruline – teiste kantide esindajaile jäid need sageli liiga kaugeks. “Paratamatult ei süvenetud teise piirkonna asjadese nii põhjalikult kui oma küsimustesse,” nentis ta.