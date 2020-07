SÕIM VÕI SÕNAVABADUS ⟩ Raadiohääl nõuab saare ITfirmalt kommentaaride eest valuraha

"Meie eesmärk ei ole "kiusata" süütuid isikuid ning esitada nõudeid asja eest mittevastutavale isikule," lisab Sarv.

Sarve sõnul ei tea ta enne IP-aadressi omaniku vastust, kelle kasutada see on antud.

"Kas ta on "IT-firma" või kas nad müüvad teenust kellelegi edasi – tõesti ei tea ning seda ei saa meilt eeldada. Võib-olla on hoopis need kommentaarid kirjutanud teie poole pöördunud inimene, kes istub iga päev EQ kontoris (!)," nendib Sarv.

Ta lisab, et muidu oleks näiteks juhatuse liikmetel eriti lihtne: muudkui laimame, aga kui jutt läheb vastutusele, siis "keegi" tarbib meie võrku. "See ei saa nii lihtne olla. Samuti peab juriidiline isik vastutama enda juhatuse liikmete, töötajate jt eest."

Sarve sõnul on paljud ettevõtted kinnitanud, et see on nende IP-aadress ning edastanud inimese andmed, kes laimava kommentaari kirjutas. Samuti on teda teavitatud, et tegelik laimaja oli üürnik, abikaasa, endine töötaja jne ning Sarv on laimajaga otse edasi suhelnud.

Üks ülikool suutis Sarve sõnul leida inimese ühe teaduskonna avatud uste päeval kirjutatud laimu eest vastutusele võtmiseks.

"Kui nüüd end IT-firmaks pidav OÜ seda ei suuda, siis mida me saame sellest arvata," lisab ta.

Advokaadid taunivad

Sarve kriitikud aga ütlevad, et selle loogika kohaselt võiks tekkida olukord, kus keegi kasutab kommenteerimiseks näiteks raamatukogu arvutit ning pärast raamatukogu vastutab varaliselt.

Detsembris Äripäevas ilmunud arvamusavalduses ütles Hedman Partnerid vandeadvokaat Urmas Kiik, et nõue tööandja või võrguomaniku vastu ei ole perspektiivikas.

Sama büroo vandeadvokaat Toomas Seppel märkis, et loomulikult võib tööandja nii kirjast või meediaga ähvardamisest ära ehmatada ning üritada kommentaatori isiku välja selgitada ja "reeta", mis on aga kaheldav eetiline tegu.

"Kui kommentaar on tõesti rõve, siis tööandjal ongi võib-olla raske õlgu kehitada, aga kui kommentaar on tegelikult võrdlemisi neutraalne, siis kes ikkagi tahaks oma töötaja välja anda, et viimast siis kaks aastat mööda kohtuid solgutataks," ütles Seppel.

Põhiküsimus ongi selles, et suur osa Eesti meediaväljaannete veebides avaldatud kommentaaridest on piiripealsed. Mis ühe inimese jaoks solvav, võib teisele tunduda neutraalne.

Sõnavabaduse kaitsjatel on võtta lause Eesti põhiseadusest: "Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil." (§ 45) Põhiseaduse paragrahv § 17 samas ütleb, et "Kellegi au ega head nime ei tohi teotada."

Sõim või sõnavabadus

Riigikohus on vaidluses Vjatšeslav Leedo vs. AS Delfi juba 2009. aastal leidnud, et internetiportaali sekkumine postitaja sõnavabadusse on õigustatud kolmandate isikute au ja hea nime austamise ja neile kahju tekitamisest hoidumise kohustusega.