Ure kuldne ohverduspaik avab ennast vähehaaval

Leiukoht on tähendusrikas juba seetõttu, et paikneb täpselt seal, kus saavad kokku kolme küla piirid – muistsed kultus- ja kohtumispaigad asusid tihtipeale just niisugustes piirkondades.

"See on hästi vana ajalooga, müstiline koht. Siin on juhtunud veidraid asju, leitud surnuid paigast, mis pole kunagi olnud kalme," rääkis Marika Mägi. Ta lisas, et juba kohanimi Ure ise vihjab ohverdamisele. Ja kuigi küla ise on tilluke, võivad muistised looduses paikneda kus iganes. "Nii et parasjagu õnne on ka vaja," ütles arheoloog võimalike tulevaste leidude kohta.

Ajalooline kihistus

Ohverduskoht paikneb haritava maa servas madalamal alal, mis kunagi on olnud vesine või soine ja praegugi kevadeti liigniiske või isegi vee all. Seetõttu ei ole seda põllunurgakest kunagi küntud, mis on ka põhjus, et kuldvõru ja muud leiud 1700 aastat puutumatult oma aega said oodata.

RAHASTAJALE KÜHVEL PIHKU: Leiupaigas sai arheoloogitööst maigu suhu ka ohverduskoha uurimise üks rahastaja Tõnu Munk (vasakul). FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

TULERAUA ESIVANEM: Neljapäeval andis ohverduspaik uurijatele välja ka mitu vana tuluskivi, millest ühe kaevas välja sügisel samas paigas kuldvõru leidnud Jegor Klimov. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

OHVRIANNIKS SOBIV: Muistsel ajal olid tulekivid nii mõnestki ehtest väärtuslikumad. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Välitööde eesmärk oli selgeks teha, missuguse ajaloolise kihistusega on leiupaigas tegu. Kaevamiste käigus on välja tulnud hulk pisemaid asju – luukilde, ehtekatkeid, klaashelmeid. Kõige suuremad leiud on kaks tuluskivi, millest teise väljavõtmise tunnistajaks juhtus neljapäeval ka Saarte Hääl. Samal ajal tuli pinnase sõelumisel välja üks osaliselt lahti venitatud pronksist spiraalsõrmus.

Tuliuus tehnika

Marika Mägi sõnul tekitavad põnevust leiukohas pinnasest välja puhastatud kivikogumid, mis tunduks nagu olevat inimkäega paigaldatud ja viitaks justkui mingile puitpostidega rajatisele. "Seda on põnev nii mõelda, aga sajaprotsendiliselt väita ei julge," lausus Mägi.

Välitöödel kasutab meeskond MTÜle Osiliana ostetud tuliuut tehikat. Mägi ei olnud kitsi positsioneerimissüsteemi Trimble kiitmisega. Poolteist tundi mõõtmist, seejärel mõned näpuliigutused arvutis ja uurimisala kolmemõõtmeline reljeefikaart ongi valmis. "Töö läheb uskumatult kiiresti. Oleme kaks korda kiiremini edenenud, kui alguses plaanisime. Minu jaoks on see natuke uskumatugi. Kui varem oli nii, et pärast välitööd algas kaartide ja plaanide joonistamine, siis nüüd tõmbad info arvutisse ja need ongi valmis," rääkis arheoloog.

Mägi plaanis leiupaiga ümbrust põhjalikumalt uurida juba aprillis, aga siis tuli eriolukord vahele ja praegu ei ole see võimalik heinakasvu tõttu.

Mis aga läbikaevatud Ure ohvripaigast edasi saab? "Mitte midagi," nentis Mägi. "Paneme pinnase uuesti tagasi, läheb paar aastat ja sellest, et siin on kunagi kaevatud, ei jää mitte vähimatki märki."