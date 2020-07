Reisijate arv on Väinamerel langenud bussireisijate arvelt

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul teenindasid nad 2020. aasta juunis Virtsu–Kuivastu liinil kokku 166 525 reisijat ning vedasid üle 78 529 sõidukit. Võrdlusena tõi ta välja, et 2019 juunis oli reisijate arv 213 381 ja üleveetud sõidukite arv 84 064.

“Tänavu juunis vähenes reisijate arv peamiselt bussireisijate arvelt, kuid hea meel on tõdeda, et sõidukite arv on praktiliselt taastunud,” rääkis Metsla. Milliseks kujuneb juuli, löövad nad teenindusvaldkonna juhi sõnul numbrid kokku ilmselt järgmisel nädalal.

“Kui mõtleme ennast tagasi mai algusesse, siis Virtsu–Kuivastu liinil on mahud taastunud väga hästi ja võib-olla toimus taastumine isegi järsemalt, kui me olime osanud prognoosida,” arutles Ave Metsla. “Kuigi prognoosisime tugevat siseturismiaastat ja olime mõõdukalt optimistlikud, siis lätlaste ja eriti leedulaste järjest kasvav huvi Saaremaa ja Muhu vastu on olnud täiendav meeldiv üllatus.” Lisaks on suursaared tema sõnul tänavu jätkuvalt populaarsed soomlaste seas.

TS Laevad on seega turismisuvega seni pigem rahul olnud. “Tegemist ei ole Virtsu–Kuivastu liinil sõidukite üleveo rekordsuvega, kuid väga korraliku suvega sellegi poolest,” kinnitas Metsla, lisades, et reisijate ja sõidukite arvud on iganädalaselt kasvanud.

Virtsu–Kuivastu liinil on tema sõnul põhilaevadele endiselt abiks ka parvlaev Regula, mis on aidanud vältida suuremaid järjekordi ja vähendanud oluliselt ooteaegu sadamates.