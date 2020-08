Ettevaatusabinõuna moodustatakse taas kriisistaap

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk märkis, et vallavanema käskkirja alusel moodustatakse uuesti kriisistaap. „Hetkel ei ole kriisistaabi regulaarne kogunemine vajalik, kuid parema valmisoleku huvides kinnitame staabi koosseisu, et vajadusel kiired otsused kohe töösse saaksid,“ selgitas Tuisk.

Mikk Tuisk tõdes, et ehkki olukord on rahulik, tuleb kõigil olla jätkuvalt ettevaatlik ja pidada kinni üldlevinud soovitustest, vastutades nii enda kui ka lähedaste tervise eest.

Abivallavanem Helle Kahm sõnas, et valla lasteaedadele saadeti möödunud nädalal palve mõelda läbi, kuidas igapäevases töökorralduses viiruse leviku tõkestamist kõige paremini tagada. „Üheks selliseks meetmeks on kindlasti lapse üleandmine lasteaia õuealal. Viiruse leviku saame ära hoida üheskoos, et vältida piiranguid haridusasutuste lahtiolekus,“ toonitas Kahm. Algaval nädalal arutatakse neidsamu teemasid ka koolijuhtidega, kuidas töö lasteasutustes saaks edaspidi toimuda tavapärases rütmis.

Viimase ööpäevaga pole Saaremaale uusi diagnoositud koroonaviiruse juhtumeid lisandunud. Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Tartumaale (kõk 3 Tartu linna). Üks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtum on seotud ööklubiga Shooters, ühel juhul nakatus viirusesse haige lähikontaktne ning ühel juhul on nakatumise allikas selgitamisel. Üks Tartu positiivse testitulemuse saanu on Tartu ülikooli kliinikumi töötaja. Harjumaale lisandus kaks uut positiivset testitulemust, mõlemad nakatunud on rahvastikuregistri andmetel tallinlased.