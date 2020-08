Koolidel ja lasteaedadel viiruse leviku takistamiseks ühiseid juhiseid ei ole

Kuna kõik lasteasutused on oma võimaluste poolest erinevad (näiteks sissepääsude võimaldamine, personali koosseis jne), siis ei saa me anda ühist käitumisjuhist seni, kuni Terviseamet pole teinud piiravamaid otsuseid. Lasteasutuse juhil tuleb koostöös personali ja hoolekogu jõuda konkreetse asutuse ettevaatusabinõude rakendamiseks mõeldud kokkulepeteni, mis hiljemalt uue õppeaasta alguseks on viidud ka iga lapsevanemani. Aeg näitab, et kõik vajavad rohkem ja veel rohkem selgitusi, et miks me midagi teeme ja miks just nii teeme.

“Oluline on koostöö ministeeriumi, valla, haridusasutuste, lapsevanemate ja laste vahel. Kindlasti on saab see töö olema pidev, vaatluse alla tuleb võtta mitmed lahendused, mida saab siis realiseerida vastavalt hetkeolukorrale," ütles abivallavanem Helle Kahm. "Meie soov on, et nii lasteaiad kui ka koolid annavad info otse lastevanemateni, arutavad läbi kitsaskohad ja võimalused. Tõsiasi on see, et see puudutab kõiki ühtviisi ja koos otsime me ka lahendusi,” lisas ta.