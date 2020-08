Haavatud kaitseväelased on Saaremaal suvelaagris

2007. aastal oli Egert missioonil Afganistanis, kus ta vigastada sai. Suvine kaitseväelaste kokkusaamine on Egerti arvates suurepärane. "Laager on tore ja ilm hea!" kiitis ta.

Kaitseväelaste suvelaager on end sisse seadnud küll Orissaares, ent liigutakse ringi mööda kogu Saaremaad. Veebel Margus Hoopi sõnul sai paljude haavatud kaitseväelaste golfitee alguse paar aastat tagasi just Saare Golfist.

Haavatud kaitseväelasi on Saaremaale tulnud igalt poolt üle Eesti. Siin on inimesi, kellel on traumad, amputatsioonid, neuroloogilised tervisehädad või vigastused, mis on saadud välismissioonide käigus.