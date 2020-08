Kõljala ja Kärla piimatootjad juhivad poolaasta arvestuses

Nagu tavaliseks saanud, annavad kõige enam piima Kõljala POÜ lehmad, kes on poole aastaga tootnud keskmiselt 6563 kilo piima (+25), järgnevad Kärla 6284 kiloga (+304) ja Valjala POÜ 5817 kiloga (+640). Viimasel vähenes möödunud aastal keskmine toodang lehma kohta ligi 700 kilo, olles enne seda mitu aastat väga jõuliselt kasvanud. Aasta alguses lõpetas Valjala lüpsikarja omanik Tõnu Post lüpsirobotite kasutamise ja kari koliti ümber Haeskasse, kus asub ka samale omanikule kuuluv Kõljala POÜ piimatootmine.

Üllatavalt kõrget lendu näitab kuue kuu arvestuses perekond Haameri Jurna talu, kus lehmad lüpsid 4907 kilogrammi piima (+581). Juba möödunud aastal tõusis Haamerite piimakarja keskmine väljalüps 1199 kilo võrra, kui nii jätkub, siis saab 115-pealise lüpsikarjaga Väike-Pahila robotlüpsiga laudast neljas piimatootja Saaremaal, kelle keskmine toodang ületab kümne tuhande kilo piiri. Mullu kümne tuhande piiri ületamisele väga lähedale jõudnud Rauni POÜ on praeguse seisuga ligemale poole tonniga mullusest tasemest maas. Raunist on ette rebinud ka Salme POÜ ja OÜ Ratla, kes kumbki liiguvad tõusvas joones. Ligemale 1,1 tonni tõusis OÜ Hekva väljalüps. Midagi imestada siin ei ole, sest ettevõtet juhib alates veebruarist pärast osaluse omandamist tipptootja Ülar Tänak. 900 kiloga on plussis Tahulas tegutsev Maku talu.