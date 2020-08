AASTA ÕPETAJAD 2020 ⟩ Saaremaa tunnustab haridusjuhte

Aasta klassijuhataja 2020 on Bret Paas , kes on uhke oma ameti üle ja armastab seda mida teeb ja oma avatud olekuga, positiivsuse, hea suhtlemisoskuse, huumorimeele, aktiivse eluviisiga eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele.

Aasta põhikooli aineõpetaja 2020 on Janno Tuulik , kes on tõeline „maa sool“, innustades isikliku eeskuju, rahulikkuse ja huumorimeelega kõiki elukestvalt õppima, tulevikku vaadates väärtustab kodukohta, keskkonnahoidu, inimlikkust.

Aasta huvialaõpetaja 2020 on Kersti Truverk, kes on põhjuseks, miks Saaremaa noorte rahvatantsurühmades on silmapaistvalt säravad ja õnnelikud noored, kes on uhked oma saavutuste üle.