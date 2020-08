Argentiina teadlase ja Saaremaa kirjaniku koostöös sündis lastelugu

“Kirjutasin ühe ingliskeelse kursuse raames, mille teemaks oli teadusajakirjandus, kuidas viia teadusliku uurimistöö tulemusi inimesteni rohkem populaares vormis,” selgitas literaat ja tõlkija Mele Pesti. Kuigi kursus pidi algselt toimuma Berliinis, viidi see koroona tõttu lõpuks läbi virtuaalse kolmepäevase kursusena. Selle raames said kokku Humboldt Stiftungi stipendiaadid ja kümme ajakirjanikku üle kogu maailma.

“Meid pandi tööle tandemitena: üks teadlane selgitas ühele ajakirjanikule oma uurimistööd ja kursuse lõpuks pidi ajakirjanik kahe nädala jooksul koostama sel teemal oma valitud formaadis ajakirjandusliku töö.” Pesti oli algul parajalt mures. Ta seisis silmitsi tema jaoks võõra teemaga ning pidi kirjutama töö, mille keskmes on bakterid, kes elavad taimedega sümbioosis ja aitavad neil hapnikku omastada. “Argentiina teadlane Antonio Lagares Jr seletas nii vahvalt ja tegi teema lihtsaks ja põnevaks, et otsustasin spontaanselt: saagu sellest siis lastejutt!” sõnas Pesti. Järgnes intensiivne koostöö, kus Mele kirjutas ja Antonio jagas näpunäiteid, et detailid teaduslikult täpsed oleksid. “Näiteks palus ta üheks peategelaseks panna mitte oa, nagu algul plaanis, vaid herne, sest siis vastab kirjeldatud protsess täpsemalt tegelikkusele. Kui algul oli “Brandon the Bacterium ja Billy the Bean” (“Brandon Bakter ja Billy Uba”) plaanis poiste seiklusjutuna, siis poole jutu pealt tuli Billy asemele hoopis Bea the Pea (Bea Hernes) ja lugu sai romantilise alatooni.”