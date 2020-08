Politsei uurib surnult leitud mehe hukkumise asjaolusid

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold täpsustas, et kui leitakse surnukeha ja surma asjaolud ei ole esmapilgul selged, alustatakse uurimist. “Selle käigus kontrollitakse erinevaid võimalusi ja kui viiteid kuriteole ei leita, siis uurimine lõpetatakse. Kui uurimise käigus selguvad uued asjaolud, siis on võimalik esialgset kvalifikatsiooni muuta. Praegu oleks ennatlik anda hinnangut, mis mehe surma põhjustas, see selgub uurimise käigus.”