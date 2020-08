Abivallavanem Linde õigustab teetööde segadust "andmelekkega"

«See on mõnitamine, meie jaoks täiesti arusaamatu,» ütles Saarte Häälele Piila ja Õha külade esindaja Marina Saukonen, pidades silmas asjaolu, et vald kandis hoolt paari pere eest, kuid jättis suurema osa külarahvast jätkuvalt tolmu ja pori meelevalda. Piirkonna elanike sõnul tolmavad külateed kuiva ajaga hullusti, märjal ajal muutuvad aga poriseks ja auklikuks.

Kui Saukonen vallavalitsuselt aru päris, miks nimekirjas olnud teelõigud mustkatteta jäid, sai ta piirkonna teedespetsialistilt Toomas Raunilt vastuseks, et ajalehte (Saarte Hääl) sattusid teetööde kohta ebatäpsed andmed ja et sel aastal rohkem teetöid ette nähtud pole. «Loodetavasti saame tolmuvabade katete ehitust teie piirkonnas jätkata edaspidi,» andis teedespetsialist lootust.

Kohalike elanike jaoks jäi vallaametniku vastus pealiskaudseks ja mitteveenvaks. Sel nädalal saatis Eikla piirkonna külade selts vallavanem Mikk Tuisule rea teravas toonis küsimusi. Näiteks tahetakse teada, kuidas sattusid ajalehte ebatäpsed andmed ja kuidas on võimalik, et seda eksimust mitte keegi vastavas osakonnas ei märganud. Ka küsivad inimesed vallavanemalt, kes kujunenud olukorra eest vastutab. «Kas ka Teie möönate, et käesoleva olukorrani viinud ebapädev tegutsemine viitab riigi raha mitteotstarbekale kasutamisele, piirkonna olukorra puudulikule tundmisele ning ametnike võhiklikkusele?» seisab kirjas.

Saarte Hääl püüdis neljapäeval vallavanem Mikk Tuisult juhtunu kohta selgust saada. Seepeale sai ajaleht abivallavanem Jüri Lindelt vastuse, et Saarte Häälde lekkinud nimekiri oli teespetsialistide tööversioon. «Seda ma ei oska kahjuks kommenteerida, kust või kuidas on Saarte Hääl saanud nimetatud tööversiooni. Selle avaldamine on igal juhul kahetsusväärne,» märkis Linde. Tööversioon on alati mahukam kui reaalselt tehtavate tööde nimikiri, sest tööd saab teha nii palju, kui selleks vahendeid jagub.