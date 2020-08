Foto- ja videograaf Mart Vares keeldub väikselt unistamast

Saarlane Mart Vares on mees, kelle nimi on Eesti muusikutele hästi tuttav. Ta on see, keda me tihtipeale eneselegi teadmata näiteks muusikavideote kaudu näeme. Kuigi kaamera ees võib olla mõni staar, on just Mart see, kes hoiab seda kaamerat käes ja libistab seda üle õigete nurkade nii, et tulemuselt on raske pilku pöörata.