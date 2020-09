Käsitöökursusel valmis 20 rahvariidekomplekti

Käsitööseltsi Kadakmari rahvariiete koolituse "Sariküllist sukkadeni" lõputunnistuseni jõudis kuusteist käsitööhuvilist. Kaks kursuslast olid suisa nii hakkajad, et tegid lisaks oma riietele veel kaks lisakomplekti – üks mehele ja pojale, teine kahele tütrele.

Kursuse korraldaja Mareli Rannap rõõmustas koolituse eduka lõpu üle, märkides, et kõik komplektide osad said ilusasti valmis, kaasa arvatud sukad ja sukapaelad, mis tihtipeale kipuvad tegemata jääma. Koolitusel osalejad pidid oma rõivaste valmistamise protsessi kohta koostama ka kirjaliku kursusetöö. Kursuse lõputunnistus võimaldab neil hakata taotlema juba rahvarõivameistri kutsetunnistust.

Rannap tõdes, et asjaarmastajatest rahvarõivaste tegijaid on meil küll, kuid neil napib baasteadmisi, mistõttu ongi tarvis asjatundjate koolitusi. "Eks me ise ka õpi kogu aeg juurde ja avastame muuseumidest uusi asju," lausus ta.

Koolituste eesmärk ongi huvilistele autentsete oskuste ja teadmiste jagamine. "Et ei tehtaks lihtsalt midagi pildi järgi, vaid et oleksid teadmised ja ajaloo tundmine ning oskused kasutada just vanu tehnikaid. Vähem õmblusmasinat, rohkem käsitööd. Ja see ei ole sugugi ajaraiskamine, vaid annab esemele õige välimuse," rääkis ta.

Kahe koolituse käigus on valmis õmmeldud kõigi Saaremaa ja Muhu kihelkondade rahvariided. Rannapi sõnul oleks ta valmis koolitusi ka edaspidi korraldama, kui vaid huvilisi on. "Sel aastal enam mitte, aga järgmisel aastal võiks uue koolitusega alustada küll," lausus ta.