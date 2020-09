Saaremaa malefestivalil istub laudade taha sada mängijat

Kolmel päeval peetaval välk- ja kiirturniiriga malepeol mängivad suurmeistrid, peetakse simultaane ja viiakse läbi ka lasteturniir.

“Praegu on surmkindel kaheteist suurmeistri tulek,” kinnitas saarlasest peakorraldaja Urmas Randma. Kaheksa suurmeistri tulek on veel küsimärgi all, seda peamiselt võimalike koroonapiirangute tõttu, kuid nendestki usub Randma tulevat vähemalt neli. Teist sama palju on oodata rahvusvahelisi meistreid, kes on Randma sõnul ka kõik kõvad mängumehed.

Kohal on Eesti A- ja B-koondis ehk vähemalt kümme parimat mängijat, kes juba nädal varem Mändjalas Saaremaa hotellis laagris on. Mängima on oodata mitmeid avaliku elu tegelasi ja Saaremaa oma maletajatest on samuti oodata kõiki paremaid ning teenekaid veterane.

“Esimese korra kohta tuleb väga esinduslik festival,” on Randma 18.–20. septembrini toimuva ürituse osas hetkel positiivselt meelestatud. Saaremaa festival on juba praegu pälvinud rahvusvahelise tähelepanu: turniiril jagatakse rahvusvahelise reitingu punkte ning mängima tuleb ka Euroopa Maleliidu asepresidendist suurmeister Dana Reizniece-Ozola, kes on olnud ka Läti majandus- ja rahandusminister.

Urmas Randma sõnul on lätlasi oodata Saaremaale üsna mitu, samuti põhjanaabreid soomlasi. Näiteks suurmeister Heikki Westerinen, kellel on õnnestunud mängida legend Paul Kerese endaga. Westerinen nagu mitmed teisedki mängijad on Saaremaal esmakordselt.

Lisaks kahele turniirile annab Saaremaal pikalt elanud suurmeister Jaan Ehlvest simultaani siinsetele veteranidele ja toetajatele, kellest nii mõnelgi hea mängija välja panna. Korraldatakse ka väike lasteturniir. Võistluse peakohtunik on rahvusvaheline arbiiter Margit Brokko. Eesti suurimale, Paul Kerese nimelisele maleturniirile jääb Saaremaa festival Randma sõnul veel alla, kuid kindlasti ei jää tänavune üritus tema sõnul viimaseks festivaliks ning edaspidi tuleb areneda veelgi paremaks.

“Praegu külvame, mõne aasta pärast hakkame lõikama,” lausus Randma ja lisas, et festivaliseemne külvamist heasse mulda näitab Saaremaa vallavalitsuse ja ettevõtete ideega kaasatulek.

“Olen meeldivalt üllatunud,” märkis Randma, viidates, et lisaks vallavalitsusele ja MTÜ-le Vöimalus on talle abikäe ulatunud ligi 30 Saaremaa ettevõtet.

Saaremaa turniiril tehakse igas voorus kuuest mängust ka otseülekanne, mida saab jälgida Eesti maleliidu lehel. Randma sõnul on kõik huvilised oodatud ka Rüütli spaasse mänge vaatama.