KTG alustas õppeaastat oma uue hümniga

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas ütles, et nad on juba aastaid unistanud oma kooli laulust, millega õppeaastat alustada ja lõpetada ning mida laulda erinevatel pidulikel üritustel. Eriti oli see päevakorras möödunud aastal kooli 70. juubeli ajal.

“Kaks aastat tagasi hakkas meie koolis muusikatunde andma õpetaja Marika Aarnis, kellel sel suvel uue õppeaasta algusele ja meie koolile mõeldes tuli see KTG oma laulu teema meelde ja soov kooliperet sellega üllatada. See üllatus tal õnnestus, sest seda teadsid ainult mõned meie kooli õpetajad ja õpilased, kelle esituses KTG laul esmaesituses kõlas,” rääkis Ly Kallas. “Oli väga südantsoojendav hetk, kui nad aktuse lõpus sellega välja tulid.”

“Näiteks on ta jõuluaktuseks loonud ülekoolilise segakoori ning tema käe all on mitmed meie kooli õppijad ja vilistlased muusikaga tõsisemalt tegelema hakanud. Marika-sarnased muusikaõpetajad on kooli jaoks suur kingitus!” rääkis Ly Kallas.