Keskkonnaamet materdab uute sadamate plaani

Keskkonnaamet ei ole rahul, et üldplaneering võimaldab kaitsealadel asuvate vähekasutatavate lautrikohade ümberehitamist sadamateks ja seeläbi ka ehituskeeluvööndi vähendamist. Amet leiab, et kui ehituskeeluvööndit soovitakse vähendada kaitstaval alal kohas, kus esinevad kaitse-eesmärgiks olevad liigid ja kooslused, siis see võimalik ei ole.