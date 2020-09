Vald müüb erihooldekodu jaoks Sirge tänava kinnistud

AS Hoolekandeteenused on esitanud Saaremaa vallavalitsusele kaks projekteerimistingimuste väljastamise taotlust kruntidele Sirge 1 ja Lehe 1 Kuressaares, et ehitada ühele neist elamu 24-le erivajadusega inimesele.

Eile selgus, et vallavalitsus on valmis müüma firmale Sirge tn 1 ja 4 kinnistu.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et otsust, kumba kohta maja ehitada, siiski veel ei ole. “Lõpliku otsuse saame langetada pärast seda, kui on selgunud ühe ja teise krundi omandamise tingimused. Otsime koostöös vallavalitsusega parimat lahendust, loodetavasti sünnib see septembri jooksul.”

Eelnõu kohaselt on vallavalitsuse tellitud turuväärtuse ekspertarvamuse kohaselt Sirge tn 1 kinnisasja (elamumaa) turuväärtus 50 000 eurot ja Sirge tn 4 kinnisasja (üldkasutatav maa) turuväärtus 6000 eurot.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on AS Hoolekandeteenused kaasajastamas erihoolekandeteenuste osutamise füüsilist keskkonda ning sellega seoses sulgeb Sõmera Kodu. AS Hoolekandeteenused soovib Sõmera Kodus elavatele Saaremaa sidemetega inimestele rajada uue teenuseüksuse Kuressaare linna.