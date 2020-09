Illiku laiule rajatakse avalik rand

MTÜ Perekond Piidivabrik juhatuse liige Paap Uspenski ütles, et praegune Titerand Illiku põhjaküljel on avatud tuultele ja lainetele ning seetõttu ei püsi seal liiv ega ole see ka looduslikult kõige sobivam koht lastele ujumiseks. Umbes 90 meetri pikkune uus rannaala tuleb valla maale, Sadama tn 10 kinnistule ja on mõeldud kasutamiseks kõikidele soovijatele.