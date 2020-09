Jaanus Tamkivi: ma ei ole omavalitsustöös rooste läinud

▶ Mõnes mõttes on tunnustus märgiline, sest oled öelnud, et võiksid kandideerida vallavanemaks ja kohalikku omavalitsuspoliitikasse uuesti tagasi tulla.

See mõte on endiselt olemas. Olen valmis, et järgmistel valimistel mandaati küsida. Kas valijad toetavad või mitte, seda ei oska täna ju keegi ütelda. Aga tasapisi olen tegelenud omavalitsuse liinis ju kogu aeg edasi. Volikogus ja rahanduskomisjonis. See side pole päris kadunud ja üldiselt ma ei ole omavalitsuse juhtimise poole pealt rooste läinud.