COVID 19 test. Foto on illustratiivne.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3 020 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 44 testi tulemus osutus positiivseks. Saaremaa uus positiivne juhtum on seotud nakatumisega Kohtla-Järvel.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

24. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 31 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti üks inimene ning üks patsient viidi üle mitte-Covid osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kuus.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 444 COVID-19 haigusjuhtumit 431 inimesega.

24. septembri seisuga on tervenenud 2 395 inimest. Neist 1 817 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 578 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.