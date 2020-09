Iti ja teised suvebeebid said sünnikirja

Oma pisitütre Itiga tulid peole ka Annette Rungi ja Rauno Paju . Tumeda juuksepahmakaga Iti on sündinud 20. juulil. Ema Annette iseloomustas oma last kui väga vaprat ja tublit tüdrukut.

“Meil oli paar potentsiaalset nime, mida kaalusime,” ütles ema Annette. Tulevased vanemad otsustasid siiski oodata seni, kuni beebi on ilmale tulnud ja vanemad teda näinud. “Paar päeva enne Iti sündi tundsime, et Iti on kuidagi õige nimi,” rääkis Annette. “Kui Itit esimest korda nägime, teadsime, et olime teinud õige valiku.”