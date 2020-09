Saaremaalt pärit lauljatar Merilin Mälk, kes sai tuule tiibadesse staarisaates ja kogus poolehoidu ka tänavusel Eesti Laulu konkursil, tuli lagedale uue videosingliga "Tõuseb tuul". "See on minu jaoks täiesti uus peatükk ja olen nii tänulik nende võimaluste eest, iga inimese panuse eest ja selle eest, et olete olemas ja kuulate," märkis Mälk ise.