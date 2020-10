SÜG-i õpilased kogusid heategevuseks ligi 128 kilo komme

Kõige rohkem maiustusi suutis koguda 1.d klass, kelle panus heategevusse oli 9,4 kilogrammi. 4.d klass pälvis selles võistluses teise koha vaid sadakond grammi kergema saagi ehk 9,3 kiloga.

“See, kui palju komme koguda õnnestus, sõltus õpilaste endi, klassijuhatajate ja lapsevanemate aktiivsusest,” ütles üks ettevõtmise organisaatoreist huvijuht Arti Allmägi.

Kokku õnnestus korjandusega koguda 105,6 kg komme. Sellele lisandus veel 22,2 kg kompvekke oksjonilt, kus pakkumisi saigi teha üksnes kommides.

Traditsioonilise oksjoni asemel korraldasid SÜG-i huvijuhid seekord veebipõhise – Google Forms´i keskkonnas. Õpetajad ja teised kooliga seotud inimesed olid oksjonile välja pannud igasugu põnevat kraami.

Jalutuskäik õpikoeraga

Kõige kõrgemat hinda maksti oksjonil jalutuskäigu eest õpikoer Gerdaga. Selle nimel oli 3.d klass valmis loobuma koguni 700 kommist. Pakkumisi tehti Gerdaga jalutamiseks 37.

“See sõbralik ja rahumeelne “oksjonikaup” osutus meie klassis lausa kaheksa lapse unistuseks,” põhjendas õpetaja Janne Nurmik oma klassi laste suurt huvi Gerdaga jalutamise vastu. Kellelgi neist lastest ei olnud aga hiigelsuurt kommikogust, et oma unistuse täitumise nimel oksjonil üksi teiste panustajatega mõõtu võtta. Õpetaja Janne sõnul tegi see teadmine mõnegi lapse kurvaks ja tõi pisaragi silma. Nii pakkus õpetaja lastele välja: tehke koostööd!

“Hasart oli lastel suur ja õnnekilked suurima pakkumise üle kajasid üle kogu koolimaja,” kirjeldas õpetaja.

“Meist paljudel, ka minul, ei ole kodus koera ja nii saame ka meie koeraga jalutada,” põhjendas oma valikut Emma-Miia Kauber. Marily Raudsepp tunnistas aga, et kardab koeri ning loodab just Gerda abiga oma hirmust üle saada. Kelly Lepistol ja Keitlin Pauril on küll ka endal kodus koer, ent tüdrukute arvates oleks tore ja põnev armsa Gerdaga jalutama minna.

11.c võitis 600 kommi eest endale õpetaja ja huvijuhi Diana Õuna koogi. Üks noormees 10.c klassist pidas õpetaja Mari Ausmehe pakutud vabastust ühest muusikaretsensioonist 330 kommi vääriliseks.

Kommid perekodudele

Loosi läksid ka õpetaja Arne Loorpuu akvaariumikrokodill koos pumbaga, SÜG-i logoga akupank direktsioonilt, elektritõuksi rent nädalaks huvijuhtidelt, 5-liitrine jäätis, koolisöökla SYGLA, EK Beauty salongi, Rahva Raamatu ja J.R. Pizza kinkekaardid ning G-Sushi 8-osaline komplekt.

Korjanduse ja oksjoniga kogutud 127,8 kg komme annetab SÜG Perekodudele, Kuressaare haigla lasteosakonnale ja toidupangale. “Kommid toovad lastele ikka rõõmu,” ütles huvijuht Arti Allmägi. “Minu meelest lähevad need kommid küll õigesse kohta, sest kui sul on näiteks paha tuju, teeb komm tuju paremaks,” arvas 3.d klassi tüdruk Emma-Miia Kauber. “Kui mina elaksin Perekodus, oleksin väga õnnelik, kui mulle niimoodi komme toodaks,” kinnitas tema klassiõde Keitlin Paur. “Minu meelest on see hea idee, et meie kogutud kommid viiakse Perekodule,” leidis ka Kelly Lepisto. “Seal elavad lapsed ei saa nii tihti ise poest kommi ostmas käia või kommi süüa nagu meie.”