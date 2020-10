Valjala õpetajad Laimjala maitseid avastamas

Huvijuhina vedas päeva alati rõõmsameelne ja muhe Roomet Kaljuste. Anna Malena ütles oma sõnavõtus: „Ma olen tänast päeva esimesest klassist saati oodanud. Loodan, et meie kõigi ootused täituvad! Soovin teile meeldejäävat, tegusat, huvitavat ja rõõmsat päeva!“ Asendades veel nii ajaloo- kui ka eesti keele õpetajat, oli ta meeldivalt üllatunud, et teda kuulati ja keegi ei tegelenud tunniväliste asjadega. Mõni erand ikka oli! „Meil tekkis klassiga selline mõte või poolnali, et võiksime terve nädala õpetajad olla!“ lisas ta.

Laimjala kandi muistsed maitsed ja kohalike inimeste lood on kogutud raamatusse ning soovijatel oli võimalik see vahva raamat soetada endale koos idee autori autogrammiga. Kõikidesse põnevatesse kohtadesse Laimjalas me seekord ei jõudnud. Jäägu need avastamiseks järgmiseks korraks kas üheskoos või peredega.