Vald hakkab Sõrve säärele hankima ülitäpse lähteülesandega ehitist

Kuigi hankelt oodatakse ka arhitektuurset lahendust, on lähteülesanne valla poolt antud ülima täpsusega ehk siis sisuliselt on hoone arhitektuurne lahendus jooniste ja selgitustena valmis tehtud. Kirjas on isegi, mis värvi peaksid olema kruvid. “Vineeri kinnitus kuldse tooniga kruvidega sirgjooneliste lõikudena, aga kaootiliste reavahedega,” seisab lähteülesandes.

See pole esimene kord, kus vald korraldab hanke justkui hoone arhitektuurse lahenduse saamiseks, kuid tegelikult peab see vastama vallaarhitekti täpsele visioonile. Sellise olukorra sobimatusele on juhtinud tähelepanu mitmed Saaremaa arhitektid. Eilegi ütles kunagine Kuressaare linnaarhitekt Lilian Hansar, et tema meelest ei ole see õige, kui vallaarhitekt lahendusi ette joonistab, kuid lisas, et ehk on tema liialt vanamoodne.