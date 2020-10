1000 õpilasega kooli esindus: praeguse info pealt ei saa erihooldekodu heaks kiita

Varem on oma häälekat vastuseisu Sirge tänava kinnistule erihooldekodu rajamisele üles näidanud piirkonna elanikud. 131 allkirjaga pöördumine oli valla jaoks nagu hane selga vesi. Septembri lõpul lubas vallavolikogu Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud 56 000 euro eest AS Hoolekandeteenustele müüa.

Laste koolitee

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu arutas teemat eelmisel nädalal. Koosolekul räägiti, et Sirge tänava piirkond on lasterohke ja sealtkaudu käivad trennis ja koolis ka Marientali, Kudjape ja Lilleküla lapsed.

Murekohana toodi välja, et hooldekodu kliendid võivad päevasel ajal iseseisvalt ringi liikuda, nende tegutsemine on süüdimatu (eriti kui rohud võtmata, neid sundida ei saa). "Valla vastused on üldised, rõhutatakse, et hoolekande teenusel olevatel inimestel on ka õigused," seisab arutelu kokkuvõtvas protokollis.