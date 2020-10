Teine pensionisammas lasti vabaks

Luminori Baltikumi pensioniüksuse saarlasest juht Rasmus Pikkani ütles, et inimeste edasises käitumises saab suur roll olema ühiskondlikul diskussioonil.

"Saab näha, kas peale jääb arusaam, et Eestis on igaühel pensionipõlves toimetulek tema isiklik vastutus ning seda vastutust võetakse ka kanda, või jääb peale ihalus suurendada hoopis oma praegust heaolu ja võtta pensionisäästud kohesesse tarbimisse," rääkis Pikkani.

Praegu on uuringud näidanud, et kummagi mõtteviisi pooldajaid on üsna võrdselt.