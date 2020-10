Külastajate tallatud Koigi matkarada tehakse korda

RMK Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuse teabejuht Heli Alliksoon ütles, et reedel toimub Koigi rabas talgupäev, mille käigus parandatakse õpperaja katet ja võetakse võsa maha.

Koigi raba õpperada on ligi viis kilomeetrit pikk, selle hakkpuiduga kaetud esimene lõik on arvukate külastajate poolt nii ära tallatud, et vajab peale uut kihti.