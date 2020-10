Sotsiaalosakonna juhataja lahkub töölt

Mare Naabri sõnul on tal ääretult hea meel, et on saanud töötada nii pühendunud ja inimestest hooliva meeskonnaga nagu valla sotsiaalosakonna töötajad.

Abivallavanem Marili Niits märkis, et Mare Naaber on olnud sotsiaalosakonnale tugev ja tegus juht. "Marel on tänu oma teadmistele ja kogemustele sotsiaalvaldkonna arenguvõimalustest ja kitsaskohtadest selge nägemus. Hindan tema oskust olla suunanäitajaks läbi toetava, nõustava ja kaasava lähenemise. Mul on Mare töölt lahkumise üle siiralt kahju, samas elan täielikult kaasa tema uutele väljakutsetele. Arvestades, et ta on otsusest aegsasti teada andnud, on avaliku konkursi korraldamiseks aega piisavalt," rääkis Niits.