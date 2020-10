Uued tohtrid hakkavad Saaremaa vallalt toetust saama

Toetuse asutamist arutas volikogu juba maikuu istungil. Põhjuseks asjaolu, et perearstide puudus Saaremaal on krooniline. Olemasolevad nimekirjad on n-ö lõhki ning perearstiteenuse pakkumine ja kättesaadavus vallas häiritud. Samuti on Kuressaare haiglal väga suuri raskusi teatud eriarstide palkamise ja Saaremaale meelitamisega.