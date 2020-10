VL-i Saarlane ja Saaremaa isamaalased kavandavad ühist nimekirja

Isamaa erakonna Saaremaa piirkonna esimees Kaido Kaasik näeb kahel seltskonnal suurt ühisosa. "Meie ühised arusaamad valla tulevikust ja tänastest kitsaskohtadest loovad hea pinnase edasiseks koostööks," ütles Kaasik. "Saaremaa eripärasid arvestades on jõudude ühendamine mõistlik ja kohalike inimeste huvides. Valla ühinemine ja suund tsentraliseerimisele on inimesi võimust võõrandanud. Sündiva liidu eesmärk on Saaremaa vald inimestele tagasi anda."

VL-i Saarlane fraktsiooni esimehe Vello Runthali sõnul on liit seisnud volikogus Saaremaa eri osade ühtlase arengu eest. "Oleme püüdnud suunata võimulolijate tähelepanu siinse inimese poole. Sellest hoolimata on näha, et paljude saarlaste kõhklused valla ühinemise suhtes on saanud kinnitust. Samas ei ole realiseerunud loodetud positiivne pool ega paranenud kohaliku elu juhtimise kompetentsus. Peame oluliseks seda muuta ning ühendatud jõududega paraneb ka võimalus selle saavutamiseks," rääkis Runthal.