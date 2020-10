Pedakute saaremaised tekstiilid lossi näitusesaalis

Erika Pedak ütles, et näitusetöödesse on põimitud tema tekstiilikunstniku kogemus ja Tambeti sisearhitektuurne ruumiline mõtlemine. Märgviltimine on küll füüsiliselt raske tehnika, kuid Erika kinnitusel oli tööde tegemisel olulisem poja vaimuvägi kui ihuramm.

“Kui idee oli paigas, siis hakkasime koos tegema. Me oleme mõlemad kunstiharidusega ja jagame enam-vähem samu põhimõtteid. Vaidlusi võib tekkida ehk selle üle, kuidas tulemuseni jõuda, kuid kui see on juba käes, siis eriarvamusi enam ei ole,” rääkis Pedak.

“Ise oleme rahul, kuna see ei ole lihtsalt üks töö teise kõrval kopi-peist, vaid iga teos on oma emotsiooniga, mille kallal sai päris tükk aega pusitud, et ta paika saaks,” sõnas Pedak ja lisas, et praegu on ta hõivatud kunstiajaloo loengutega, ent igatseb juba ateljeesse tagasi.