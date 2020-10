Hiiumaa rahvaralli meelitab ka saarlasi

“Päris täpselt me ei näe, kes end juba kirja pannud meeskondadest on Saaremaalt, kuid poolsaarlastena tuvastan nimede järgi 15 meeskonda,” ütles võistluste juht Argo Nurs . “Seega oleks üsna täpne öelda: üle kümne meeskonna.”

VIP-autol stardib Gert Virves. “Oluline on võistlus kindlasti saarlasele Henri Pihelile, kes jagab momendil 4WD-klassis Antti Kangroga esikohta,” rääkis Argo Nurs. “Kes neist Hiiumaal kiirem on, saab hooaja võidu. Nii Pihelil kui ka Kangrol on mõlemal praegu 41 punkti.