Riigigümnaasiumi nurgakivi pandi paika

Ehitus Kuressaares Väljaku tänaval on täies hoos, vundament on valmis, seinad kerkivad. Nordeconi insenerehituse divisjoni juht Erkki Suurorg kinnitas, et objekt on graafikus ja valmib tähtajaks. Ta tõdes, et puidu uuendusliku kasutuse poolest on tegu tehniliselt keeruka hoonega ja tuleb kogu aeg väga hoolikalt jälgida, et kõik detailid oleksid kogu ehitusaja vältel ilmastiku eest kaitstud. “Loodame, et nii õpilased kui ka õpetajad saavad mõnusa õpikeskkonna,” lausus Suurorg.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets märkis, et riigigümnaasiumide tegemine on olnud oluline kohapealse elu käimashoidjana ja selleks, et noored ei jookseks kohe suurtesse linnadesse. “Loodan, et teised kohalikud õppeasutused üheskoos riigigümnaasiumiga panevad käima omamoodi hariduskonsortsiumi, et koostöös sünniks midagi ilusamat kui tavapäraselt,” sõnas ta.

Kooli direktor Ivo Visak ütles, et tänavu maikuus kahe koolijuhi, Toomas Takkise ja Viljar Aroga kohtudes jäi talle tunne, et ta on Saaremaale tulnud natuke nagu ratast leiutama.

“Kuidas kindlustada seda, mis senimaani on väga hea olnud? Kuidas kindlustada hea keskhariduse traditsiooni jätkumine? Kuidas tuua juurde asju, mis väga kiiresti muutuvas maailmas vajalikud on?” meenutas ta kohtumisel tekkinud mõtteid.

Visak tõdes, et me vajame kiiresti ümberorienteerumise oskust kiiresti muutuvates oludes.