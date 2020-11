Muuseum valmistab ette uut ekspositsiooni

Muuseumi ekspositsiooni projektijuht Tõnu Sepp märkis, et tegu on põhimõtteliselt lossi remondiprojekti hankega. Projektlahendust otsitakse muu hulgas pööningukorruse väljaehitamiseks, kuhu saab ekspositsioonipinda laiendada, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide mõningaseks kaasajastamiseks, aga ka majasisese küttesüsteemi ning kogu elektri- ja nõrkvooluvõrgu täielikuks uuendamiseks. Lossis puudub praegu ka ventilatsioon ja remondi käigus nähakse ette 3. ja 4. korrusele kliimaseadmete paigaldamine. Sisehoovi kavandatakse aga 3. korrusele viivat lifti ja 3. korruselt 7. korrusele liikumiseks plaanitakse paigaldada liftitüüpi tõstuk, kuhu mahuvad ratastool ja saatja.

Sepp ütles, et remondiprojektiks on muuseumil summad olemas, kuid ehituseks, mis võiks alata juba tuleval suvel, tuleb hakata raha erinevatest allikatest taotlema. Selleks, et taotluste tarbeks mingeid kalkulatsioone teha, on projekt hädavajalik, lausus ta.