Hoolekandeteenused: Sirge tänava maja valmib septembris

Ohu märke näeb varakult

Kohtumisele tulnud linlased leidsid, et juba suuremad koolilapsed võivad hakata uusi erivajadusega naabreid narrima ja kiusama, samuti hakataks erihoolekande kliente ära kasutama, et need lähedal asuvast alkopoest alkoholi ostaksid. “Mis saab siis, kui selles majas elava kliendi haigus ägeneb?” küsis kahe lapse isa Mark Leiner.

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu esimehe Maris Rebeli sõnul ei peaks skisofreeniat põdevaid inimesi kartma. “Samas mõistan, kui meie elanikud neid kardavad ja see hirm ka lastele kandub. Kuidas te kavatsete need hirmud maha võtta? Selleks on vaja ennetavaid meetmeid,” ütles Rebel.

Selgitustöö õpilastele

“Kas see, et me praegu siin koos oleme, üldse midagi muudab või on see rong siis meie jaoks lõplikult läinud?” küsis Märt Mänd. “Meil on igal juhul kavas oma plaaniga jätkata,” vastas Karl Mänd, kelle sõnul on maja kavas valmis ehitada järgmise aasta septembriks.