Kaali järve hoolimatud külastajad pissivad, kus juhtub

"See, kuidas järve uudistama saabuvad inimesed koolimaja ümbrust reostavad, on lausa jube!" tõdes Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau .

Kaali käimla oli kõne all ka kolmapäeval Pihtla osavallakogu koosolekul.

Rettau sõnul on tualett kohapeal olemas – selle lasi ehitada Pihtla vald –, ent käimla on antud kasutusõigusega MTÜ-le Kaali Külastuskeskus. "Tualetti saab kasutada ainult siis, kui külastuskeskuse pood on avatud, aga Kaali järve juurde pääseb ju 24 tundi," rääkis Rettau.